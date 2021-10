Voici un concept original qui fera plaisir aux amateurs de fraîcheur. Ici, les produits ne sont pas pasteurisés et les colorants sont interdits. Ce café est d'autant plus intéressant que certaines recettes sont improbables : carotte, poivron rouge, betterave et gingembre, par exemple. Et les prix sont très corrects. Jugez plutôt : le jus d'orange bien frais servi pour 2,50 euros. Ce café propose aussi des sandwichs.



