Sortir dans la Manche: vendredi 24 janvier

Demain samedi , c'est l'événement de ce début d'année 2014 ! Venez au premier Tendance Live de l'année pour applaudir Da Silva, DJ Assad, Noa Moon, Mickaël Miro, Ycare, Elephant, Le trottoir d'en face, Saint Michel, Muttonheads, Maude et As animals. C'est au parc Anova d'Alençon demain à partir de 20h. Les toutes dernières places sont à gagner aujourd'hui vendredi en envoyant CONCERT par SMS au 7 11 12 (50cts + prix d'un SMS)

Notez que 200 places dans la fosse seront disponibles sur place pour les premiers arrivés.





Dimanche, match de Handball nationale 1. La JS CHERBOURG affronte l'AS ST OUEN L'AUMONE au complexe Chantereyne. Les manchois sont 2èmes de leur poule à égalité de points avec le leader et Saint Ouen est avant dernier, à la 11ème place. Rendez-vous à 16h dimanche. Vos places à gagner si vous appelez le 02 33 05 32 30 à la diffusion antenne de ce rendez-vous (vendredi à 9h30 et 14h30).