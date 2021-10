Sortir dans l'Orne: vendredi 24 janvier

Demain samedi, la MJC de Longny au Perche vous propose une après midi + soirée jeux pour toute la famille.

Rendez-vous samedi de 16h à 22h, l'entrée est libre et gratuite.





Aujourd'hui vendredi et demain samedi, le Théâtre de la Cidrerie ouvre sa scène aux artistes de tous horizons. La compagnie du Théâtre accueillera musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens, poètes pour deux soirées de partage, de rencontres et de fête...

La soirée du vendredi 24 sera orientée vers la musique et celle du samedi 25 aura pour thème le théâtre et la danse. Pour chaque soir, l’entrée est libre. Un chapeau sera à la disposition du public pour que chacun puisse contribuer selon son désir aux frais d’organisation. Début à 20h30 au Theil sur Huisne.



Demain samedi, c'est l'événement de ce début d'année 2014 ! Venez au premier Tendance Live de l'année pour applaudir Da Silva, DJ Assad, Noa Moon, Mickaël Miro, Ycare, Elephant, Le trottoir d'en face, Saint Michel, Muttonheads, Maude et As animals. C'est au parc Anova d'Alençon demain à partir de 20h. Les toutes dernières places sont à gagner aujourd'hui vendredi en envoyant CONCERT par SMS au 7 11 12 (50cts + prix d'un SMS)

Notez que 200 places dans la fosse seront disponibles sur place pour les premiers arrivés.