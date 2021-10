Le vaccin et tout va bien !

“Elle commence entre décembre et mars”, explique Jean-Philippe Leroy, responsable du centre de vaccination du CHU de Rouen.

Une épidémie hivernale

Pour s’en protéger, un grand nombre de médecins exhortent leurs patients à se faire vacciner. “10% des personnes qui se faisaient vacciner en 2009 ne le faisaient plus en 2012”, regrette le médecin. Pourtant, entre 5 et 10% des personnes souffrent de cette maladie chaque année. Et si elle est plus fréquente chez les moins de 65 ans, 75% des décès liés à la grippe surviennent chez les plus de 60 ans. “On déplore entre 1 500 et 2 000 décès directs ou indirects chaque année”.

“Le vaccin est disponible dès le mois d’octobre et jusqu’à la fin du mois de janvier et est efficace en une quinzaine de jours”, précise le docteur Leroy. Il est proposé gratuitement aux personnes à risque (personnes de plus de 65 ans, atteintes d’affections graves ou obèses, les femmes enceintes etc.). Et pour ceux qui doutent de l’efficacité, Jean-Philippe Leroy nous rassure : “le virus du vaccin est inactivé et ne peut pas donner la grippe”.