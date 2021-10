Crèches à Caen : le casse-tête

Sur son bureau, les dossiers d’inscription s’accumulent. En mars prochain, Géraldine Rossi, gérante de la micro-crèche Doucalinou, lancée en août 2012 et située dans la zone d’activités de la Colline aux oiseaux, ouvrira dans le secteur un second établissement. Même mode de fonctionnement et même capacité d’accueil, avec un maximum de 10 enfants en même temps. “Le ratio entre le nombre d’enfants et le nombre de personnels est très important pour nous, ce qui nous permet de défendre l’individualité de l’enfant, avec une meilleure connaissance de ses habitudes alimentaires, de son sommeil ou de ses inquiétudes”. Chez Doucalinou, ils sont trois enfants par adulte, quand le ratio est habituellement de huit pour un pour les enfants qui marchent, et de cinq pour un dans le cas contraire.



Prix comparables

Dans cette micro-crèche privée unique pour l’heure dans la région, les parents sont remboursés en partie par une indemnisation forfaitaire mensuelles de 606, 722 ou 837 € en fonction de leurs revenus, pour 3, 4 ou 5 jours de garde. A titre d’exemple, dans la tranche de revenus la plus haute, reste alors à leur charge un maximum de 752 €, contre 560 € dans une crèche municipale, pour un temps complet, soit 50 heures par semaine.

Mais toutes les crèches privées ne sont pas ouvertes au grand public. A Bourguébus à l’entrée de l’agglomération Caen la mer, Pim Pam Pomme accueille les enfants des entreprises partenaires, mais aussi ceux des particuliers résidant uniquement sur la communauté de communes Plaine Sud de Caen. Une condition sine qua non pour que cette structure soit conventionnée par la Caisse d’allocations familiales. Les parents n’ont alors pas besoin d’avancer le coût de l’accueil de leur enfant. La CAF et la collectivité locale s’en chargent à travers la Prestation de service unique. En fonction des heures de présence et toujours de leur revenu, il leur est demandé de s’acquitter d’une participation sur la base de 0,12 centimes à 2,83 € de l’heure.



Places disponibles

Si des places sont actuellement disponibles à Bourguébus, ce n’est pas toujours le cas dans les autres crèches privées de Caen la mer et de ses alentours. “Bien sûr que nous avons une liste d’attente, mais comme les enfants arrivent et partent tout au long de l’année, tout peut très vite se décanter”, explique Eric Delbergue, directeur des trois crèches Léa et Léo de l’agglomération. “Quand nous avons créé notre projet de crèche inter-entreprises, nous souhaitions également réserver des places pour les collectivités, afin de générer de la mixité sociale. Que ce soit dans une crèche municipale ou une crèche privée et conventionnée comme la notre, le prix est le même.”

Alors qu’en moyenne une cinquantaine d’enfants se trouvent sur la liste d’attente pour une place en crèche municipale à Caen, des assistantes maternelles qui accueillent des enfants à domicile, connaissent des difficultés à rencontrer la demande. “J’ai des collègues qui vivent des périodes de chômage”, constate depuis deux ans Noémie Evieux, agrémenté par le Conseil général pour accueillir trois enfants. L’ouverture récente des 50 places de la crèche Madiba et les 40 autres de la crèche associative du campus 2 ont renforcé l’offre. “Nous observons aussi de plus en plus de femmes qui prennent un congés parental, notamment parce qu’entre leur salaire et ce qu’elles auraient à débourser pour faire garder leur enfant, elles ne s’y retrouvent pas.” Chez les assistantes maternelles, le taux horaire tourne en moyenne autour de 3 € à Caen.



Repères

A Caen > 510 places en équivalent temps plein sont réparties dans les neufs crèches municipales. 750 enfants sont actuellement accueillis dans ces structures publiques.

Caen la mer > 1 956 places dans 48 structures dont 24 crèches et multi accueil, 4 crèches privées, 12 haltes garderies, 1 micro-crèche, 4 crèches associatives et 3 familiales.

Projets > Une douzaine de dossiers est à l’étude au Conseil général. Deux projets verront bientôt le jour : une micro-crèche Doucalinou à Caen et une crèche à Maltot.

Desnos > La prochaine crèche municipale de Caen, la dixième, verra le jour dans l’ancienne école Desnos, dans le quartier de la Folie-Couvrechef, en 2015.



Les adresses de la petite enfance

> Crèches municipales et familiales

. Info accueil petite enfance. 9, rue de l’Engannerie. Tél. 02 31 15 38 51.



> Crèches inter-entreprises

. Pomme de Rainette

5, rue Jane Addams à St-Contest. Tél. 02.31.44.55.81

. Léa et Léo

A Caen, Colombelles et Hérouville. Tél. 02 31 47 98 81



> Crèche Associative

. Crèche Nuage

46 boulevard Lyautey

Tél. 02 31 84 01 03

> Assistantes maternelles

. Relais de Caen Ouest

2 allée du Rossignol.

Tél. 02 31 30 76 12

. Relais de Caen Nord

3 rue des Acadiens.

Tél. 02 31 47 94 52

. Relais de Caen Sud

Av. Père Charles de Foucauld. Tél. 02 31 52 40 64

> Crèche privée

Doucalinou

12 rue Bailey

Tél. 06 60 10 26 90

