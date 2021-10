50129. Pêche à Cherbourg : le prix moyen remonte en 2013

Le bilan est "correct" en 2013, pour le port de pêche de Cherbourg, selon Marc Delahaye le directeur d'exploitation. 5700 tonnes de poissons et produits de la mer ont été débarquées au centre de marée, pour un chiffre d'affaire de transactions qui s'élève à 14,383 millions d'euros.



Un tonnage en légère baisse, -4,74% par rapport à celui de 2012, mais les pêcheurs bénéficient d'un prix moyen en hausse, à 2,53 € le kilo. Comment peut-on l'expliquer ? Les hypothèses de Marc Delahaye :

Prix moyen Impossible de lire le son.

La météo aura marqué les esprits des gens de mer en 2013. Le mois de mars a été marqué par un épisode neigeux de grande ampleur, qui a empêché la circulation des poids-lourds chargés de transporter le produit de la pêche. Les pêcheurs ont donc préféré rester à quai pendant une semaine et c'est toute la filière qui a été touchée. En décembre, c'est la tempête Dirk qui a fait parler d'elle, empêchant les bateaux côtiers de prendre la mer et gênant les embarcations les plus importantes :

Météo Impossible de lire le son.

Espèces Impossible de lire le son.

L'espèce la plus rentable est la sole (1,5 million d'€), suivie du calmar (1,3), du bar (1,2) et de la coquille Saint-Jacques (1,2). On trouve en 5e position le merlan qui est aussi l'espèce la plus pêchée (668 tonnes). Mais le bilan 2013 fait aussi apparaître des phénomènes inexpliqués, comme une recrudescence des dorades royales (13 tonnes contre quelques kilos habituellement) mais une seiche et un rouget barbet absents, comme le constate Marc Delahaye :