Caen : les passerelles du pont des Rives de l'Orne posées les 27 janvier et 10 février

Au terme de deux opérations spectaculaires dans les nuits du 27 janvier et du 10 février, les passerelles du pont Churchill devraient être fixées et permettre un accès plus simple vers le quartier des Rives de l'Orne et de la Rive droite de Caen.