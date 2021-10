Sortir dans l'Orne:jeudi 23 janvier

Ce dimanche, le club A3 d'Alençon organise le championnat régional de cross country.

Premiers départs à 11h30 à la plaine des sports d'Alençon dimanche . Un millier de coureurs de toute la région est attendu.





Ce jeudi après-midi à La Ferté Macé : Bébés lecteurs à 15h30 à la Maison de la Petite Enfance Charlie Chaplin.





L'association TROC' MUSIC organise un concert de soutien samedi au carré du Perche à Mortagne avec MES SOULIERS SONT ROUGES et LA PLACE DU KIF en 1ere partie. L'Objectif de ce concert est bien évidemment de venir voir ou revoir 2 supers groupes mais aussi de soutenir l'association pour l'organisation de son festival en Juin.

Le Festival TROC' MUSIC aura lieu pour la 8e année les 13 et 14 juin 2014 et comme tous les ans, ils souhaitent maintenir l'entrée gratuite. Rendez-vous samedi à 20h30, entrée à 23€.





Répétition publique de la nouvelle pièce « Les canards » au quai des arts d'Argentan. À la manière d’une bande dessinée populaire, le texte de Jérémie Fabre, jeune auteur et metteur en scène dont la compagnie est installée dans le Sud Manche, brasse les genres et les détourne avec humour et jubilation : science-fiction, aventure, mystère, comédie romantique. Rendez-vous à 19h30.