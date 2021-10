Sortir dans la Manche: jeudi 23 janvier

Théâtre ce jeudi soir à Saint Lô. Un match pour quatre interprètes masculins dans lequel il faut aller de l’avant, se dépasser, construire ses propres règles et enjeux. Les interprètes répondent à des verbes d’action dont le sens dérape, glisse et mute. Le terrain est drôle, le déroulement loufoque et poétique. Les spectateurs, témoins d’une mise en jeu d’objectifs à atteindre, réels, virtuels et symboliques, assistent à la construction dynamique d’un édifice à la fois gestuel et imaginaire.





A partir de demain vendredi, La troupe Périers Théâtre interprétera la pièce comique "Entre deux Maires". C'est au Centre Civique de Périers. Le vendredi 24 et le samedi 25 janvier à 20h45, le dimanche 26 janvier à 14h45, le vendredi 31 janvier et le samedi 1 février à 20h45,et le dimanche 2 février à 14h45 . La réservation est ouverte à la Maison de la presse, la boulangerie Dubost, à la bijouterie Jea.