Sortir dans le Calvados: jeudi 23 janvier

Ce jeudi soir, le groupe « La tchoucrav' » sera en concert au BBC à Hérouville Saint Clair pour vous présenter son tout nouveau spectacle ! Rendez-vous ce jeudi soir pour cet apéro concert gratuit dès 18h. Le tout nouvel album sera disponible à la vente durant le concert.





Ce jeudi après-midi à Bayeux, les sites et visites d'exception n'auront plus de secret pour vous avec la conférence donnée à 14h30. Partez sur les routes et chemins, de Moustier Sainte-Marie à la vallée de la Roya, en passant par les gorges du Verdon, ou celles de Daluis et le parc du Mercantour, où le mont Bego règne sur un vaste territoire parsemé de milliers de gravures rupestres… C'est gratuit à l'espace saint patrice.



Venez voir Orchidée à la comédie de Caen, théâtre d'Hérouville ce jeudi soir et demain. Pippo Delbono brasse dans Orchidée toutes les dimensions de l'espace théâtral. Plans rapprochés ou plans d'ensembles, aplats et volumes. Il entraîne dans sa danse imprévisible les fantômes du cinéma, envoie ses acteurs traverser les miroirs, comme un hommage aux images. Dans cette nouvelle création, Pippo Delbono expose le faux en prise avec le vrai, oppose les codes fictionnels du cinéma à l'art du spectacle vivant, à la vérité de l'acte joué au présent. Pippo Delbono aime casser les murs. Ce sera à 19h30.