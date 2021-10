93ème édition du Grand Prix d'Amérique à Vincennes

Créé en 1920 pour honorer l’engagement des Etats-Unis dans la Première Guerre Mondiale, le Grand d’Amérique est la plus grande course de trot au monde. Epreuve reine du trot attelé, elle met aux prises les dix huit meilleurs cracks mondiaux sur une distance classique de 2700 mètres.



Le Grand Prix d’Amérique est aujourd’hui un rendez-vous international, à la fois prestigieux et populaire. Médiatisé sur 3 continents et dans 30 pays pour des millions de téléspectateurs : plus de 20 caméras disposées autour de la grande piste pour un dispositif exceptionnel. C’est une épreuve d’élite dotée d’un million d’euros.



Chaque année, la course est accompagnée d’un spectacle époustouflant regroupant plus de 150 artistes, danseurs et acrobates venus enflammer la piste. La journée se clôture par une somptueuse parade où défilent les concurrents ainsi que le carrousel des Lances de la Garde Républicaine.



Ecoutez, Aude Missoffe, chargée de communication.

