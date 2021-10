Les salles de cinéma jouent la comédie à Rouen

La fréquentation des cinémas a chuté considérablement en 2013. Les cinéphiles ont boudés les salles faute de bon films. Dans l’agglomération rouennaise, les cinémas accusent une baisse de fréquentation allant de -8% (Grand Mercure d’Elbeuf, Ariel, Pathé Docks 76) par rapport à 2012, et jusqu’à -27% pour les moins chanceux (le Melville). Le cinéma Omnia se distingue avec une hausse de sa fréquentation en 2013 (+16%). Il est le seul cinéma de l’agglo a enregistré une hausse.

Le cinéma en berne

Mais pourquoi les français boudent-ils si soudainement les salles obscures ? La crise n’est pas l’unique responsable. Les cinémas sont unanimes, l’année 2013 a manqué de bon film français. “Nous espérons des films porteurs pour 2014. En 2012, les comédies françaises étaient très présentes, mais il y en a eu peu en 2013”, explique Sandrine Marie, la directrice de l’UGC Ciné Cité de Saint-Sever (qui accuse une baisse de -14% en 2013 avec 480 000 entrées contre 558 000 en 2012). Les cinémas ont aussi chacun leurs raisons spécifiques. “Nos partenariats avec l’Université n’ont pas été renouvelés pour cause budgétaire”, déplore Fabrice Ricque, directeur et programmateur du cinéma L’Ariel de Mont-Saint-Aignan. A l’UGC de Saint-Sever, ce sont plutôt les difficultés d’accessibilité qui sont invoquées. “Le pont Mathilde et les travaux de la place des Emmurés ne nous ont pas aidés”, regrette Sandrine Marie. Mario Tommasini, le directeur du Pathé Docks 76 et du Gaumont de Grand-Quevilly soupçonne quant à lui l’Armada d’avoir volé des spectateurs au cinéma.

Pour permettre aux salles de retrouver une meilleure fréquentation, une opération a été lancée en début d’année permettant aux moins de 14 ans de bénéficier d’un tarif préférenciel de 4€. “Cela peut être une source d’attractivité”, espère Sandrine Marie. De son côté, Mario Tommasini estime “qu’on voit déjà la différence”. Au-delà de ce tarif intéressant, les cinémas de l’agglo tentent de reconquérir le cœur des cinéphiles.”Nous créons de l’animation en faisant venir des équipes de films ou en proposant une programmation complémentaire avec des concerts ou des ballets”, rapporte Yoann Durand, responsable du développement commercial pour le Grand Mercure d’Elbeuf.

Premier de la classe

L’Omnia est le seul cinéma à enregistrer une hausse de fréquentation en 2013 pour atteindre les 143 000 entrées. Le cinéma classé “Art et Essai” se félicite de ses résultats. “C’est très encourageant. Rouen est une ville suréquipée en salle de cinémas et ce n’est pas facile d’exister dans ce contexte”, détaille Hervé Aguillard, le directeur du cinéma indépendant. Dès 2015, l’Omnia subira un relooking qui devrait lui permettre d’obtenir le coup de fouet nécessaire pour atteindre les 180 000 entrées dont il rêve.

“Le cinéma, c’est comme le vin, il y a des bons millésimes et des moins bons. 2012 était un excellent cru, 2013, un moins bon”, rappelle Fabrice Ricque. Croisons les doigts pour que 2014 soit un Château mouton Rothschild 1945.

Repères

Classement. Le cinéma L’Ariel, installé place Colbert à Mont-Saint-Aignan et classé “Art et Essai” depuis 1982, est la plus vieille salle à posséder ce titre à Rouen et dans son agglomération.

Intouchables. La comédie d’Olivier Nakkache et d’Eric Toledano réalisée en 2011 a obtenu 23,1 millions d’entrées dans le monde et a battu le record du long-métrage français le plus vu à l’étranger.

Nouveautés. Pour 2014, les cinémas attendent beaucoup des comédies françaises, et notamment de La Belle et la Bête, qui sortira le 12 février ou de SMS et Barbecue qui verront le jour en avril prochain.

Critères. Pour obtenir l’appellation “Art et Essai”, un cinéma doit répondre à une série de critères et prouver que 70% des films diffusés sont des films d’auteurs. Chaque année, ce titre est remis en cause.

Palmarès : le Top du Top de l’année 2013

Si l’année 2013 n’a pas vu naître d’excellents films porteurs comme avait pu l’être Intouchables en 2011, certains films ont quand même marqué le septième art.

Le meilleur de 2013

D’un cinéma à l’autre, ce palmarès est très variable. Selon l’appartenance du cinéma : familial, de quartier, classé “art et essai”, le top des dix meilleurs films est très différent. La comédie française Les Profs arrive en première position au Pathé Docks 76 avec 30 200 entrées et termine deuxième à l’UGC Ciné Cité de Saint-Sever avec 12 000 entrées. Django Unchained arrive en première position à l’Omnia avec 5 700 entrées, en cinquième position à l’UGC avec 10 000 entrées et en septième position aux Pathé Docks 76 avec 21 600 entrées. Les dessins-animées ont eu la part belle en 2013 et La reine des neiges, nous a fait rêver, réalisant 9 000 entrées à l’UGC et arrivant en première position dans le top 10 du Grand Mercure d’Elbeuf.