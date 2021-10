Casting Tendance Ouest : les 3 gagnants sont...

Vous étiez plus de 200 prétendants au départ, puis 10 finalistes, puis 3 gagnants :

Maurine

Chloé

William

Ils ont été choisis par les internautes et le jury et sont les grands gagnants de ce concours. Ils participeront à une journée de shooting avec un photographe professionnel et seront les visages et silhouettes de la campagne de communication 2014 de Tendance Ouest (affiches 4x3, bus, mobilier urbain, flyers...). Ils remportent également une mini-tablette.

Bravo également aux sept autres finalistes. Les votes ont été très serrés.

Merci à tous les internautes pour votre mobilisation et pour votre participation massive à ce grand casting Tendance Ouest 2014. Vous avez été plus de 30.000 à voter durant ces 20 jours de concours.

Découvrez les trois gagnants en photos et en vidéos