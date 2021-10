L'European poker tour reprend ses quartiers à Deauville

Les France Poker Series sont composées de cinq étapes dans les plus belles destinations poker (dont Evian, Amnéville, Cannes et Paris), et s'installent de nouveau au Casino Barrière de Deauville pour l'étape finale de la Saison 3. Le tournoi se jouera du 22 au 26 janvier.

Le Main Event de l'European poker tour lui succède du 26 janvier au 1er février 2014. L'étape deauvillaise est la cinquième de la Saison 10, après Barcelone, Londres, Prague, Les Bahamas, et sera suivi par Vienne, Sanremo et Monaco.

Un festival de 10 jours de poker est prévu, avec près de 50 tournois différents au programme. L'an dernier, l'événement avait accueilli 782 joueurs dans le Casino de Deauville. C'est le Français Remi Castaignon qui s'était adjugé le titre et avait remporté le premier prix de 770 000 €.