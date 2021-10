Maude est l'invitée de 100% Ouest ce mercredi soir sur Tendance Ouest

La Cannoise de 26 ans a participé à la 5ème saison des "Anges de la téléréalité" ce qui lui a permis de montrer au grand public qu'elle possède un véritable talent vocal.

Son premier single "Love Is What You Make Of It" a été un véritable succès l'été dernier en se placant premier des téléchargements. Actuellement en pleine promotion de son deuxième single "Love Not Money", Maude sera sur la scène du Tendance Live à l'Anova d'Alençon samedi 25 janvier.

Retrouvez la chanteuse ce mercredi soir en interview exclusive pour 100% ouest à partir de 20h00 avec Ilias sur Tendance Ouest.