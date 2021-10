Vos idées sorties du week-end

Tendance Ouest part en live !

Da Silva, DJ Assad, Mickaël Miro (photo), Ycare, Noah Moon feat. Malo, Elephant... et bien d’autres artistes à retrouver avec Tendance Ouest à Alençon.

Samedi 25 janvier dès 20h à la salle Anova d’Alençon. Toutes les infos : tendanceouest.com.

Notre société, vue de l’intérieur

“Une société de services” donne à voir les coulisses d’un centre d’appels, et interroge ironiquement sur le quotidien des jeunes opérateurs du monde entier.

Mardi 28 janvier à 20h30 à la Renaissance de Mondeville. www.larenaissance-mondeville.fr.

Le jazz s’amarre à Ouistreham

Le festival Ouistreham Jazz Escales invite des monuments du genre, et revisitera le classique en y ajoutant des touches jazzy, du swing et de l’improvisation.

Du 30 janvier au 2 février à Ouistreham. Infos au 02 31 97 18 63.

Soirée en courts au cinéma Lux

La Résistance, un sémaphore, l’Enfer et le point Godwin sont les sujets des quatre courts-métrages projetés au Cinéma LUX en présence de leurs talentueux auteurs.

Lundi 27 janvier à partir de 21h au cinéma Lux. Précisions au 02 31 82 29 87.

Comment dompter cet “animal de fer” ?

La Compagnie Les Ouranies adapte et met en scène la nouvelle de Mark Twain, “Dompter la bicyclette”. Retour sur l’apparition du vélo et sur son apprivoisement.

Dimanche 26 janvier à 16h30 (6/13€) au Studio de Bretteville l’Orgueilleuse. Tél. 02 31 95 01 30.

Comptez vous-mêmes les oiseaux !

Connaissez-vous les oiseaux qui nichent et reviennent dans les arbres qui entourent votre logement ? Le Musée d’initiation à la nature vous aide à les reconnaître !

Samedi 25 janvier à 10h au Musée d’initiation à la nature de Caen. Plus d’infos au 02 31 30 43 27.

L’univers portuaire de M-C Chantrait

Les impressionnantes photographies de Marie-Chantal Chantrait au port de Caen-Ouistreham font une escale à la mairie de Mondeville juqu’à la fin du mois.

Jusqu’au 30 janvier à l’Hôtel de Ville de Mondeville. Entrée libre.

Chanson déjantée à la Fermeture éclair

“Au bout d’la rue” est un trio acoustique (deux guitares et une contrebasse) qui “mêle chanson qui dit et chanson qui rit”. Une découverte artistique de l’association Amavada.

Samedi 25 janvier à 18h30 à la Fermeture éclair, quai Caffarelli. www.amavada.com.

Un “Drôle d’oiseau” au CCN

Le Centre chorégraphique national de Caen propose une répétition publique de ce “Drôle d’oiseau”, poème musical et chorégraphique interprétée par trois danseurs et une vocaliste.

Jeudi 30 janvier à 18h à la Halle aux granges, rue du Carel. Infos : 02 31 85 83 94.

Semaine chargée au Zénith

Pour cette fin du mois de janvier, le Zénith a prévu une pièce de boulevard, du cirque, de la musique classique et de l’humour. Samedi 25 à 20h30, retrouvez Pierre Palmade dans “13 à table” (39€/40€) pour un réveillon de Noël qui tourne au cauchemar à cause d’un hôte superstitieux. Le dimanche 26 à 17h, le Cirque Phénix se produira dans “L’Empereur de Jade” (35€/50€). Acrobates, équilibristes et jongleurs se succéderont dans une création à couper le souffle. Le Budapest Strauss Symphony Orchestra interprétera les Valses de Vienne mercredi 20 à 15h et 20h30 (44€/48€). Un mélange de musiques, de chants et de danses. Le mois de janvier se terminera sur une note d’humour avec A l’état sauvage, le dernier spectacle de Franck Dubosc. Ce sera le jeudi 30 à 20h30 (39€).

Pratique. Au Zénith de Caen. Infos sur www.zenith-caen.fr.

“Un jour, je vous raconterai...”

Cosmos, de l’écrivain Witold Grombowicz, est transposé pour l’art visuel par Joris Mathieu, avec pour sous-titre : “Un jour je vous raconterai une autre aventure extraordinaire”. La Comédie de Caen vous invite à partager cette enquête policière dans laquelle s’entremêlent le réel et la science-fiction, l’introspection et le virtuel, pour raconter l’histoire de Witold, qui, en plein doute sur le sens qu’il doit donner à sa vie, assiste à des instants très étranges...

Mardi 28 et vendredi 31 janvier à 20h30, mercredi 29 et jeudi 30 janvier à 19h30 au Théâtre des Cordes. Infos et billetterie sur www.comediedecaen.com.