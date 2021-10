La Tchoucrav' en concert jeudi au BBC

Du rade du coin à la scène des Francofolies, ils ont rencontré tous les publics depuis plus de 10 ans. Stars en Nouvelle Calédonie où ils tournent tous les ans, ils ont fait leur show en Lituanie, en Belgique... et dans la plupart des salles de concert et festivals en France. Excellents musiciens, ils ont choisi l'humour et la dérision pour faire de leurs concerts un "total spectacle" avec des reprises détournées de tubes français et internationaux, avec des medleys de séries TV ou de goldies disco…Et comme ils sont bien déjantés, tout peut arriver sur scène en fonction de leur humeur du moment et des désirs des fans : salto arrière du bassiste, strip-tease du batteur (qu'ont-ils sous leur kilt ?), cours de zumba reg'n'roll, bref, deux heures interactives qui débordent d'énergie positive. Epuisant, mais tellement bon ! One more time ?

Ils vous invitent à un apéro concert gratuit ce jeudi 23 janvier à partir de 18h au Big Band Café à Hérouville Saint Clair. Le nouvel album y sera disponible à la vente. Plus d'infos sur www.bigbandcafe.com et www.facebook.com

Ecoutez Thomas de la Tchoucrav' nous présenter ce nouveau spectacle: