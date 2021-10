Ivres, ils cassent l'entrée d'un immeuble rue Armand Carrel à Rouen

2h30 lundi 20 janvier. La Brigade canine est requise pour se rendre au 12 rue Armand Carrel à Rouen car trois individus ivres commettent des dégradations. A leur arrivée, les policiers découvrent que quatre boîtes aux lettres ont été dégradées et jetées sur la route et que la porte d'entrée de l'immeuble est cassée.

Les policiers aperçoivent les trois individus qui vont vers la place Saint-Marc. La Brigade Anti-Criminalité (BAC) arrive en renfort et interpelle les individus. L'interpellation est mouvementée puisque l'un des hommes est en possession d'un couteau de chasse. Les trois individus, qui habitent Rouen et Blainville-Crevon sont âgés de 23, 25 et 26 ans.

Avant d'être arrêtés, les trois hommes ont eu le temps de dégrader trois véhicules garés devant l'immeuble rue Armand Carrel. Ils ont été ramenés à l'Hôtel de police et placés en cellule de dégrisement puis en garde à vue.