Caen, le notaire et basketeur Jean-Luc Desfoux est décédé

Maitre Jean-Luc DESFOUX, une figure du notariat, est décédé brutalement d'une rupture d'anévrisme ce dimanche 19 janvier. Il avait été nommé notaire à Caen en 1988.

Une figure de Caen

Jean-Luc DESFOUX a exercé de nombreuses responsabilités au sein des instances de sa profession . Il a été le président de la Chambre des notaires du Calvados de 1999 à 2001 après avoir siégé au Conseil Régional des notaires de 1993 à 1997. Il a présidé l'antenne normande du centre de Formation Professionnelle Notarial de Paris, de 2007 à 2011, dans laquelle il fut enseignant.

Le sport pour passion

Jean-Luc DESFOUX avait été joueur de basket à Evreux, entraineur à Ouistreham puis président du Caen Basket Calvados.

Il était entré à la Ligue National de Basket en 2002. Il en était devenu le vice-président chargé des finances en 2003 et avait été élu président le 25 octobre 2010, jusqu'en juin 2011. Après l’élection d’Alain Béral, il reprend ses fonctions de vice-président chargé des finances, avant de poursuivre son engagement en prenant la tête de la commission d’Ethique.

L'hommage de ses confrères

Maître GAUDRE, président de la Chambre régionale des notaires de Basse-Normandie, dresse de lui le portrait d’un « confrère particulièrement estimé et respecté, tant de ses confrères que de ses clients, pour ses grandes qualités humaines, d’écoute et de conciliation . Il était une figure du notariat bas-normand dont la disparition nous bouleverse. Nous venons de perdre non seulement un confrère, mais avant tout un ami. »

L'hommage du président de la Fédération Française de Basket

Jean-Pierre Siutat est le président de la Fédération Française de Basket-Ball : « Je suis atterré par cette triste nouvelle. Jean-Luc était un passionné de basket qui a su, malgré un emploi du temps très chargé, assurer l’intérim à la tête de la Ligue Nationale de Basket à la suite du décès de René Le Goff pendant la saison 2010-2011. J’ai une pensée pour son épouse et ses deux enfants que j’ai eu l’occasion de croiser maintes fois lors de compétitions. C’est une grande perte pour le basket français. »