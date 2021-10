Caroline Savoie se présente devant les coachs de The Voice, La Plus Belle Voix en chantant " Ain't No Sunshine " de Bill Withers. Reprise excellement par la jeune talent, les coachs se sont logiquement tous retournés. Une voix saoul et groovy, Caroline Savoie a choisi Mika !

The Voice : Carole Savoie reprend Billy Withers avec...brio ! Impossible de lire le son.