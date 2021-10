Vos idées de sorties du week-end du 18 et 19 janvier

MANCHE



Le groupe Amnesty International de Mortain organise sa traditionnelle foire aux livres ce week-end au COSEC de Mortain, route de la petite Chapelle. Grand choix de livres à petits prix. De 10h à 18h le samedi, et dimanche de 11h à 17h. Entrée libre.



L'association Culture et Loisirs organise un fest-noz ce samedi à partir de 21h, à la salle socio-culturelle de Saint-Martin-des-Champs. La soirée sera animée par le groupe Les Pieds au Plancher. Entrée, 7€.



Dîner - Spectacle : cabaret Russe tous les samedis soirs et dimanches midi jusqu'en mars à Saint James au cabaret fantasy. Menu spécial d'inspiration Russe. Vous êtes accueillis à 19h45 le samedi et à 12h le dimanche.



En handball, nationale une masculine, les Mauves de la JS Cherbourg rencontre ce dimanche l'équipe de Tremblay à 16h au complexe Chantereyne à Cherbourg, dans une ambiance survoltée.



CALVADOS



Ce dimanche à partir de 15h le casino barrière de ouistreham accueille pleins de jolies demoiselles pour l'élection miss XS 2014 ! Pour le public, rendez-vous dimanche à 15h à ouistreham. Retrouvez d'autres infos et des photos de l'édition precedente sur missxs.fr



L'Harmonie de Courseulles sur Mer organise un grand concert dimanche à 16h à la Salle de l'Edit de Courseulles sur Mer. Plus de 70 musiciens sur scène interprèteront des morceaux variés de Mozart à James Bond en passant par l'Adios Nonino de Piazolla. Plus de 700 personnes sont attendues. L'entrée est gratuite.



Si pour vous, ce week-end rime avec Soldes avec la 2ème démarque, profitez de l'offre Bus verts du Calvados. Tous les samedis de la période, pour un ticket acheté, le retour est offert, valable toute la journée du samedi consacré à vos achats. Les titres de cette offre sont en vente dans les points d'accueil du réseau et directement auprès des conducteurs.



ORNE



Ce samedi venez participer à un atelier ombre et théâtre d'objets à la bibliothèque de Courteille à Alençon. Animé par Alice Laloy, metteure en scène du spectacle "Y es-tu ?", en partenariat avec la Scène Nationale 61, il y aura un temps pour découvrir l'ABC de la technique de l'ombre. C'est samedi à partir de 14h.



Samedi, A St Léonard des Bois, soirée cabaret humour avec Ange OLIVER l’humoriste «déjanté». Dans une mise en scène endiablée, Ange Oliver vous embarque dans l’univers du cabaret comique. Imitations, gags visuels, chansons, sketchs, magie comique, complicité avec le public Pour débuter l’année dans la bonne humeur, c'est à 20h30 au Gîte de Vandœuvre.



Concert à Saint Hilaire sur Risle avec l'asso La Classe samedi avec le groupe MA VALISE. Entre rock, chanson et musiques du monde. Chanteurs polyglottes, ces 4 musiciens offrent un métissage festif et original en mélangeant les langues du monde comme un curry d’humanité. C'est samedi à 21h.



Dimanche, première coupe regionale de Basse Normandie de patinage de groupe sur roulettes "show et précision". La "NEUSTRIE CUP" est organisée à la nouvelle Halle des Sports de Gacé. Un événement riche en couleur, en performance technique et artistique, avec la participation des clubs ornais et quelques clubs classés officiellement dont les 30 meilleurs compétiteurs de la fédération française de roller sports. Entrée gratuite à partir de 9h30.