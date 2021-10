Départ de Caravanes Solidaires vers la Syrie

Ils sont partis ce vendredi 17 janvier après-midi. 6 membres de l'association "Caravanes Solidaires" ont quitté le quartier de Perseigne à Alençon, pour la frontière syrienne, qu'il vont rallier par la route et en bateau, pour convoyer 2 ambulances, 1 camion et 30m3 de vêtements et de nécessaires pour bébés.

Alors que sur place la famine pointe, ils ont aussi collecté plusieurs milliers d'euros pour acheter de la nourriture en Turquie, avec l'espoir d'arriver jusqu'aux camps de réfugiés. En revanche, l'idée initiale d'aller jusqu'à Alep a été abandonnée, trop dangereuse.

Cyrille Morcel, l'un des Alençonnais, juste avant le départ :