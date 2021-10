Municipales 2014 à Rouen : Yvon Robert dévoile son programme

"Notre force c'est Rouen". Voilà le slogan de la liste PS de Rouen, emmenée par Yvon Robert, pour les prochaines élections municipales. Le maire-sortant l'a dévoilé ainsi que son programme électoral, ce vendredi. "Notre ambition répond à deux grands axes : l'attention, au quotidien, à tous les citoyens de tous les âges et la préparation de l'avenir", a-t-il annoncé. Le maire-sortant a énuméré une longue liste de projets mais aussi de réalisations récentes, dans une sorte de mix bilan-ambitions autour de plusieurs thématiques (enfance, jeunesse et sport, logement, solidarité, seniors, propreté-proximité, environnement, déplacements, commerce-économie, culture, avenir, "La Seine"). Quant à Valérie Fourneyron, la ministre n'était pas venue faire de la figuration. L'ancienne maire de Rouen et actuelle ministre des Sports a annoncé qu'elle partait deuxième sur la liste d'Yvon Robert.

Que retenir de ce large programme matérialisé par un livret de 64 pages ?

La rénovation des écoles, la création des "Zazimuts de l'emploi" ou d'un conseil municipal des 16-25 ans, l'agrandissement de la patinoire de l'île Lacroix ou la rénovation du stade Diochon, la mise en place d'une tarification "sociale" pour l'eau, une application mobile "Dans Ma Rue" pour signaler à la Ville les dysfonctionnements rencontrés dans l'espace public, l'arrivée de "chut'eurs" pour lutter contre les nuisances sonores de la vie nocturne, davantage de moyens financiers pour les conseils de quartier, l'implantation de jardinières pédagogiques dans les cours d'écoles, une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre de la Ville, l'extension de zone 30 km/h dans le centre-ville 100 nouveaux kilomètres de pistes cyclables, une navette sur la Seine ("Bus de Seine") à l'ouest de la ville, une valorisation du commerce, le réaménagement de l'aître Saint-Maclou dédié ensuite à l'artisanat d'art, à la création ou aux expositions, ou encore l'instauration du "Mois des musiques actuelles" en juillet... La liste est encore longue et la campagne ne fait que commencer.