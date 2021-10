Course de caisses à savon : à vos boites à outils

Cette compétition ouverte à tous, verra s’affronter au chronomètre et à l’originalité des bolides faits-maison. Chaque véhicule sera apprécié tant pour sa vitesse que pour son originalité.



Deux temps forts de course sont programmés : le matin pour les enfants avec un départ de la place des Justes à la rue des Armistices et l’après-midi pour les adultes de la place des Justes à la rue Becquerel. Animations musicales, restauration sur place, jeux et défis viendront rythmer cette journée festive, le tout dans une ambiance conviviale.



Comment participer ?



Les Cherbourgeois-Octevillais sont invités à s’inscrire sur le site de l'association et à télécharger le cahier des charges détaillé. A noter, seuls les bolides dotés de freins et d’une direction en parfait état de marche seront autorisés à s’aligner sur la grille de départ, vérification lors du contrôle technique d’avant course.



