Vingt ans d'arts de la rue pour Les Virevoltés

Rendez-vous incontournable du bocage virois en été et pour tous publics, le succès de l'événement tient à la diversité des styles artistiques, mettant en scène musique, cirque, théâtre, marionnettes ou danse. Tout cela dans un seul but : promouvoir la rue comme lieu de spectacles et de rencontres. Chaque soir un quartier de la ville sera mis à l'honneur en accueillant les spectacles présentés.



Le week-end, des concerts se dérouleront place du château avec notamment le chanteur Kebous, leader du groupe festif Les Hurlements de Léo, le rock n' roll du groupe Opium du Peuple (photo) ou encore les Magic Donuts. Un grand « délire pyrotechnique », selon ses organisateurs, clôturera le cru 2010.



Le festival des Virevoltés reste donc fidèle à son état d'esprit, et à ses principes : gratuité, convivialité et bonne humeur pour tous.



