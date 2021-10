Paul McCartney et Ringo Starr sur la scène des Grammy Awards

On ignore ce que les deux artistes interprèteront lors de la cérémonie, qui se tiendra le 26 janvier au Staples Center, à Los Angeles. Mais leur présence sur scène servira aussi d'échauffement à la soirée spéciale organisée par l'Académie du disque le lendemain des Grammys, le 27 janvier.

La soirée télévisée du 27 janvier, destinée à célébrer les 50 ans de la première apparition des Beatles à la télévision américaine, verra défiler une brochette de stars de la scène américaine, qui viendront interpréter les tubes du groupe.

Aux Grammys, Paul McCartney sera en lice pour deux trophées, à titre personnel. Le Britannique concourra dans les catégories de meilleure chanson rock pour "Cut Me Some Slack" et de meilleure musique de film pour "Live Kisses".

Si McCartney a déjà chanté sur la scène des Grammy Awards, ce sera en revanche une première pour Ringo Starr, précise le communiqué de l'Académie du disque, qui organise la cérémonie.

Parmi les autres artistes qui se produiront sur scène, figurent les rappeurs Macklemore & Ryan Lewis (en lice dans sept catégories), ainsi que le chanteur de country Keith Urban (1 nomination), la petite reine de la country-pop Taylor Swift (4 nominations) et la chanteuse pop Sara Bareilles (2 nominations).

En décembre, l'Académie du disque avait annoncé une première vague d'artistes qui viendront jouer sur scène, notamment le groupe électro français Daft Punk, dont ce sera la première apparition à la télévision depuis les Grammy Awards de 2008.

Le duo est en lice dans quatre catégories: album de l'année, album dance/electro de l'année, enregistrement de l'année (pour le tube "Get Lucky") et meilleur duo pop pour "Get Lucky", avec Pharrell Williams. Leurs ingénieurs du son sont également en lice pour leur travail sur l'album.

Seront également sur scène le chanteur de hip hop Kendrick Lamar, et le duo formé par la chanteuse Pink et Nate Ruess (le leader du groupe Fun).