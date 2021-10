La plage, allez-y en bus

Les Bus Verts du Calvados proposent déjà depuis dix ans, tous les étés, le ticket Spot : 2,90 € l'aller-retour dans la journée à destination de Ouistreham, Luc-sur-Mer, Saint-Aubin sur Mer, Bernières sur Mer, Courseulles sur Mer, Graye sur Mer et Merville-Franceville.







Le Bessin n'est pas non plus en reste avec des destinations telles que Arromanches, Saint-Cômes-de-Fresne, Ver-sur-Mer, Asnelles, Port-en-Bessin, Colleville-sur-Mer, Saint-Laurent sur Mer et Vierville. Et nouveauté cette année, les Bus Verts du Calvados lancent le ticket Sport Tribu : 10 € l'aller-retour dans la journée pour quatre personnes, qu'ils soient de la même famille, amis ou bien qu'ils viennent de se rencontrer à l'arrêt de bus !

Pratique.





Les lignes, les horaires et autres détails pratiques sur www.busverts.fr ou par téléphone au 0 810 214 214



