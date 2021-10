Un smartphone et de l'imagination : voici les Copperfield 2.0

L'application Vine permet de réaliser de courtes vidéos (6 secondes) à partager ensuite avec vos amis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez l'utiliser pour filmer votre chien ou votre chat en train de faire quelque chose d'insensé, c'est assez drôle.

Mais si vous avez un peu plus d'imagination, la plateforme vous permet d'aller beaucoup plus loin et de faire entrer le spectacteur dans une autre dimension, celle de la magie. Voici une vidéo best-of des meilleurs tours de magie réalisés sur Vine, certains sont vraiment très forts !