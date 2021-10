Devin Supertramp ne fait pas les choses à moitié et quand il regroupe toutes les vidéos de sport extrêmes, insolites et hors du commun en un seul et même clip il nous en met toujours plein la vue.

Des vidéos filmés en 4K donc qualité ultra HD, l'occasion de revoir des figures impressionantes de flyboard, de rope swing ou encore de slip & slide !