76484. Cumul des mandats : le sénateur Thierry Foucaud (PCF) en colère

Le changement, ce n'est pas maintenant, pour le Sénat, pourtant composé d'une majorité d'élus de gauche. Cette semaine, les sénateurs se sont prononcés pour l'interdiction du cumul des mandats... aux seuls députés. Le sénateur Thierry Foucaud, maire PCF de Oissel, a vivement réagi contre l'esprit conservatiste de ses "collègues". "Ce vote apparait pour le moins inacceptable pour une chambre à majorité de gauche, qui aurait vocation à l’exemplarité, regrette-t-il. Une semaine seulement après le vote inexplicable concernant la levée de l’immunité parlementaire de Serge Dassault, c’est un nouveau mauvais signe envoyé à nos concitoyens pour qui plus que jamais, le Sénat apparait comme une assemblée retranchée sur ses privilèges".



"Dans ce contexte d’impasse institutionnelle, est rendu bien nécessaire un renouvellement, une meilleure représentativité au sein de la nation, ainsi qu’une plus grande hétérogénéité en favorisant la parité, la jeunesse et la diversité. La suppression du cumul des mandats permettrait effectivement de faire un premier pas en ce sens, ajoute-t-il. Pour ma part, je m’étais dit prêt avant même la discussion de ce texte au parlement, à faire le choix entre mon mandat de parlementaire et celui d’exécutif local". Joignant l'acte à la parole, Thierry Foucaud a annoncé qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat de maire de Oissel.