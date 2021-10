Sortir Manche : vendredi 17 janvier

Le festival Télérama a commencé mercredi. L'occasion de voir les films qui ont marqué 2013 à moindre prix. Rendez-vous à Cherbourg, Saint-Lô et Hauteville-sur-Mer pour profiter de ces séances à 3€ sur présentation du pass Télérama présent dans les numéros du 8 et 15 janvier..

Le groupe Amnesty international de Mortain organise sa traditionnelle foire aux livres le week-end des 18 et 19 janvier au COSEC de Mortain, route de la petite Chapelle. Grand choix de livres à petits prix. Horaires : samedi 18, de 10 h à 18 h, et dimanche 19, de 11 h à 17 h. Entrée libre.

L'association Culture et Loisirs organise un fest-noz le samedi 18 janvier 2014 à partir de 21h00, à la salle socio-culturelle de Saint-Martin-des-Champs. La soirée sera animée par le groupe Les Pieds au Plancher. Entrée : 7€

Dîner - Spectacle : cabaret Russe tous les vendredis et samedis soirs et dimanche midi jsuqu'en mars à Saint-James au cabaret Fantasy. Menu spécial d'inspiration Russe. Vendredis et samedis soirs : Accueil 19h45 - Dîner 20h30 - Spectacle 22h30 . Dimanches midi : Accueil 12h00 - Déjeuner : 12h30 - Spectacle 14h30. Informations et réservations au 02 33 48 30 97.