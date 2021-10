SM Caen : les supporters veulent un attaquant

Le groupe professionnel du Stade Malherbe Caen a repris l'entraînement depuis le lundi 28 juin. A l'exception du premier jour, deux séances étaient et sont prévues quotidiennement à 10h et à 16h jusqu'à ce samedi 3 juillet. Les joueurs partent en stage dès demain, dimanche 4 juillet et pour dix jours, à Annecy (Rhône-Alpes).

Comme chaque été et à chaque reprise, de nombreux supporters se massent à l'entraînement pour voir les petits nouveaux : Lazarevic, Hamouma ou encore Marq. L'optimisme se lit sur leur visage. Une seule ombre au tableau pour l'instant : le secteur offensif. Voici leur propos.