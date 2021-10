Sortir dans l'Orne : jeudi 16 janvier

Dimanche, Argentan sera la capitale mondiale du hip-hop à l'occasion de la 4ème édition de sa Battle Sixty-One. De nombreux danseurs sont attendus. Rendez-vous à 10h pour participer au stage de danse gratuit et ouvert à tous et à 14h pour la grande battle, c'est à la salle Michel Pelchat. L'entrée est de 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. En plus , vos 2 places sont à gagner si vous appelez à 9h30 ou 14h30 au 02 33 05 32 30.

Soirée connaissance du monde ce jeudi après-midi à Alençon. Projection d'un film sur la Norvège. Libéré des glaces primitives, le rivage scandinave invite les peuples à conquérir ses terres habitées par les trolls. Deux milles kilomètres de relief alpin coupé de fjords, une côte ciselée, la magie du printemps arctique sous le soleil de minuit, celle des lumières boréales dans la nuit polaire, attirent l'homme jusqu'au Cap Nord. Par sa beauté sauvage, la nature exhorta Lapons et Vikings à gratifier les forces célestes. L'homme animiste pratique des rites, il mystifie l'art pariétal, les danses et les incantations musicales. Chaque Norvégien garde dans ses gènes, ce besoin inné d'exprimer sentiments et émotions.

Les peintres, musiciens, écrivains, artistes en sont les témoins contemporains. Ce spectacle exaltant ouvre nos sens à l'esthétique et au créatif, il permet de s’évader et de révéler la joie enfouie au fond de nos cœurs. C'est au cinéma Normandy d'Alençon à 14h30.

Et puis du théâtre à Alençon samedi. C'est "Y es tu ?". Au fond d’une forêt mystérieuse, Y es-tu ? réunit des monstres, un loup démissionnaire, une grand-mère trompe-la-mort, mais aussi une fillette pleine de candeur, une capuche et un petit panier d’osier. Au cœur du propos, l’enfance et ses secrets à l’origine de nos peurs les plus enfouies. Jouant subtilement entre chien et loup, la metteure en scène et marionnettiste Alice Laloy sonde nos plus belles frousses pour mieux les dépasser. Ce sera à 17h. Entrée à 6€.