Les deux rappeurs caennais forment forment le duo déjanté Casseurs Flowters depuis 2000. Orelsan et Gringe cassent les codes à travers un rap qui mêle humour et impolitesse. Le succès est au rendez-vous puisque depuis la sortie de leur album fin novembre dernier, plus de 50 000 opus ont été écoulé.

Notamment cet extrait de l'album aux 18 titres qui a mis la toile en ébullition avec plus d'un million de vues: "Regarde comme il fait beau (dehors)"