4ème festival "jeune public au cinéma" au cinéma de la Plage d'Hauteville sur mer

Toute une semaine pour faire découvrir le cinéma aux plus jeunes. Les films, sorti entre 1970 (Peau d'âne) et 2010 (Shrek 4 en 3D), sont répartis en catégories d'âge: les 3-5ans, 6-8 ans et 9ans et +. Le programme complet est à télécharger ci dessous.

Les enfants et leurs parents sont conviés à des tarifs préférentiels: 3 ou 4euros la séance et 12euros le pass enfants.

Toutes les informations à retrouver au cinéma de la Plage d'Hauteville sur mer, au 02 33 47 52 22 ou encore sur http://www.cinemadelaplage.fr/

