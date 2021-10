Découvrez le nouveau titre de Christophe Maé ce mercredi soir dans 100% Ouest

Christophe Maé est en plein succès après la parution de son troisième album "Je Veux du Bonheur" écoulé à près de 400 000 exemplaires. Marqué par le jazz et le blues de la Louisanne, le chanteur de "On s'attache" dévoile un single plus poignant et émouvant. En effet à travers ce titre, Christophe Maé raconte sa hantise de la page blanche et sa peur de ne plus pouvoir composer.

Découvrez ce soir "Ma douleur, ma peine", le tout nouveau single de Christophe Maé. Rendez-vous ce mercredi soir dés 20h00 dans 100% Ouest avec Ilias sur Tendance Ouest.