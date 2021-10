Normods : un concours mode au top

Chaque année, l’association organise un concours, dans le but d’élire son “Top Normods Models”. Le 25 octobre dernier, c’est Belynda Maguet qui a gagné la finale, suivie de deux top espoir. “Nous essayons de toujours être originaux dans nos événements”, explique Héléna Boutigny Ozog, vice-présidente et coordinatrice du pôle création et action. Chez Normods, tous sont bénévoles. "Nous avons des partenaires comme Harley Davidson 76 ou l'hôtel Novotel Rouen Sud, qui nous prête gracieusement des salles lorsque nous avons besoin de nous réunir", raconte Bettina Delaney, la présidente de l'association, qui avoue qu'elle aimerait pouvoir bénéficier d'un vrai local que Normods pourrait utiliser régulièrement. "Nous ne pouvons pas louer quelque chose, nos finances ne nous le permettent pas", déplore cette juriste de formation.

A la découverte de nouveaux talents

“Notre but est vraiment de mettre en avant de nouveaux talents que ce soit des photographes, des mannequins ou des créateurs”, insiste Bettina. En 2014, elle aimerait ouvrir le concours Top Normods Models à la France entière avant d’organiser la finale à Monaco. L’autre événement d’importance est la création d’un salon du mariage à Elbeuf. “Je veux devenir wedding planner alors organiser ce salon du mariage me permet d’avoir de l’expérience”, se réjouit Héléna. Si la date est encore floue sur ce salon, on sait déjà qu’il sera innovateur, car des idées, Héléna n’en manque pas.

