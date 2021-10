Le Stade Malherbe Caen reprend l'entraînement

Les joueurs du stade malherbe de Caen ont retrouvé les terrains depuis lundi. Le groupe était presque au complet pour ces premiers entraînements de la saison, même si le capitaine Nicolas Seube et le milieu de terrain emblématique des Rouge et Bleu, Anthony Deroin, étaient absents. Ils connaitront une reprise différer en raison de quelques pépins physiques.

Sont en revanche bien présentes, les trois nouvelles recrues du club, à savoir le défenseur serbe Branko Lazarevic, le milieu défensif Damien Marq en provenance de Boulogne-sur-Mer et qui a signé hier un contrat de quatre ans, et enfin Romain Hamouma milieu de terrain offensif prometteur qui débarque de Laval. Il semblait d'ailleurs ravi de cette reprise.

Dans l'attente de nouvelles recrues et de la reprise du championnat le 7 août prochain contre l'Olympique de Marseille, le Stade Malherbe de Caen s'est fixé un planning chargé de remise en forme. Deux entrainements quotidiens doivent rythmer chaque journée de préparation, à 10h et 16h, et ce jusqu'à samedi. Le groupe doit ensuite partir en stage du 4 au 14 juillet à Annecy, en région Rhône Alpes. Le premier match amical se jouera dans les environs, le 10 juillet, contre l'Etoile du Sahel, avant de retrouver Le Havre à Bayeux le 14 juillet, pour le traditionnel trophée de Normandie.

