Quatorze ambassadeurs du Département et quatorze événements (dont vous trouverez le détail ci-dessous) animeront et rythmeront cette opération. “Une communication dynamique au service de notre département et de son développement. Certains diront “promo”. Je préfère parler de valorisation territoriale. Peu importe les termes pourvu que ces événements rassemblent”, a souligné Jean-Léonce Dupont, président du Conseil général.

So14 : le Département exhorte ses habitants à devenir "Tellement Calvados"

Pour promouvoir l’opération “Tellement Calvados”, une page Facebook a aussi été créée par la collectivité pour “cultiver la So14 Attitude” !

Les 14 ambassadeurs :

Antoine Aoun, sportif

Laurent Batteur, chef d'entreprise

Stéphane Carbone, chef cuisinier

Emmanuel Chaunu, dessinateur de presse

Patrice Delaveau, cavalier

Sabine Devieilhe, soprano

Jean-François Fortin, président du Stade Malherbe Caen

Thierry Geffrotin, journaliste

Jean-Louis Habrand, professeur en radiothérapie

Hervé Lebel, chef d'entreprise

Sylvain Lebel, auteur compositeur

Scholastique Mukasonga, écrivain

Claire Pruvot, navigatrice

Mathilde Vermes, présidente des Jeunes Agriculteurs du Calvados

