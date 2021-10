La commune d'Aube et le Conseil général de l'Orne se chauffent du même bois

A Aube, près de l'Aigle, on n'a pas de pétrole, mais on a des haies. Le Conseil général rétrocède celles situées le long de la route départementale 926 qui serviront à chauffer l'école et la salle des fêtes. Difficile de trouver de la matière première moins loin.