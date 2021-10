Où sortir ce week-end autour de Caen ?

Les Dénicheurs s’envolent

Le quatuor Les Dénicheurs fête la sortie de son deuxième album avec le quintette Pantagrulair, et reprendront ensemble les chansons du début du XXe siècle.

Vendredi 17 janvier à 20h30 (8€/12€) au Théâtre d’Hérouville. Infos au 02 51 51 98 51.

Un Mois de la Montagne au sommet

Marche, VTT, escalade... Le Club alpin de Caen se mobilise pour présenter ses activités, même en hiver !

Du Samedi 18 janvier au 14 février : inscription indispensable pour certaines activités au 02 31 86 29 55.

Rock et reggae avec La Tchoucrav’

La Tchoucrav’ revoit les standards du pop-rock dans un mélange habile de rock’n’roll et de reggae. Un cocktail euphorique !

Jeudi 23 janvier à 18h (entrée libre) au Big Band Café. Précisions au 02 31 47 96 13.

Pierre Godet de nouveau à Caen

Le peintre figuratif rouennais Pierre Godet expose ses toiles colorées et vivantes à la Galerie Art-Culture-France jusqu’à la fin du mois.

Jusqu’au 29 janvier à la Galerie Art-Culture-France, avenue du 6 juin. Tél. 02 31 39 02 77.

Du “théâtre gestuel” à Ifs

Comment conter la question de la pénurie d’eau à des enfants ? La compagnie ChaliWaté donne une piste de réponse avec un théâtre d’acrobaties et de danse.

Mardi 21 janvier à 19h30 à l’espace Jean Vilar d’Ifs. Infos au 02 31 82 69 69.

Les Miss XS défilent à Ouistreham

La future Miss XS de Basse-Normandie a entre 18 et 25 ans, et mesure moins d’1,70 m. Qui pour succéder à Anne Lescouach, Miss XS France 2013 (photo) ?

Dimanche 19 janvier à 15h (1€) au Casino de Ouistreham. Infos sur www.missxs.fr.

Si le XXe siècle n’avait pas existé...

Le récit historique déstructuré d’“Européania, une brève histoire du XXe siècle” de l’auteur Patrik Orednik, part de l’idée que le bug de l’an 2000 a fait disparaître le 20e siècle de l’histoire commune. Comment le raconter ? Cette pièce, mise en scène par la Compagnie Merci, invite le spectateur à se pencher au bord d’un trou noir, pour voir surgir sept comédiens retraçant le siècle à leur manière. La guerre, l’automobile, le premier pas sur la lune... Entre temps, on parle de l’invention du soutien-gorge, de la poupée Barbie, des camps de concentration, de la contraception.

Les représentations ont lieu sur la Presqu’île de Caen (35 Cours Cafarelli) dans le cadre de l’avant-festival littéraire Passages de Témoins.

Mercredi 22 janvier à 20h30 (suivie d’une rencontre avec l’auteur), jeudi 23 à 18h et 20h30 et vendredi 24 janvier à 18h à La Renaissance de Mondeville. Infos : www.larenaissance-mondeville.fr.