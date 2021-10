Spiritualité : dans l’agglo caennaise, le succès des parcours Alpha

Dans l’agglomération, quatre paroisses proposent ces rendez-vous qui permettent aux participants d’échanger sur Dieu et le sens de la vie : Saint François de Sales vient d’achever son parcours, Saint François des Odons en démarre au contraire tout juste un. Les paroisses Sainte-Trinité de Caen et Sainte Marie des Portes de la Mer s’apprêtent elles aussi à en débuter un.

Rencontres fraternelles

“Qui est-Jésus ? Comment puis-je être sûr de ma foi ? Prier, lire la Bible : pourquoi et comment ?” : autant de thèmes qui, en onze semaines, sont évoqués fraternellement. “Les participants dînent ensemble avant d’assister à un exposé d’une vingtaine de minutes puis d’échanger en petit groupe”, explique Marie-Laure Agasse, co-organisatrice pour la paroisse Sainte-Trinité. L’an dernier, Marie, croyante et pratiquante, a participé : “Nous recevons les uns des autres de par les interrogations de chacun”, témoigne la retraitée. Un parcours Alpha réservé aux étudiants et jeunes actifs, plus court (sept semaines), démarre aussi pour la première fois à Caen, le mercredi 22 janvier (20h15). Rendez-vous à l’aumônerie, place Reine Mathilde.

Pratique. “Le christianisme : faux, ennuyeux et dépassé ?”, lundi 20 janvier, 19h30, 26 rue de la Miséricorde à Caen (tél. 02 31 34 30 27) ou lundi 11 février, 19h30, salle de réunion de l’église Saint-François à Hérouville (tél. 02 31 37 38 82).

Bonus audio > Marie-Laure Agasse, co-organisatrice pour la paroisse Sainte-Trinité était l'invitée de la rédaction dans le Calvados, votre rendez-vous hebdomadaire sur notre antenne, le samedi matin à 8h33.