Aux portes de la Côte de Nacre, Logipays construit 12 logements

A son extrémité nord, jouxtant le lycée Laplace et faisant face au bar éponyme, un terrain jusqu’alors en friche accueillera prochainement un petit programme immobilier de douze logements, porté par le bailleur social Logipays.

Officiellement, pas de projet voisin

“Vue de la rue, c’est une seule entité de trois niveaux. Elle sera composée de trois T2, huit T3 et un T4”, explique Karine Maurel, responsable du service construction de Logipays. “Les locataires au rez-de-chaussée disposeront d’un jardin. Des places de parking ont aussi été prévues”. Le bâtiment, labellisé Bâtiment basse consommation (BBC), sera d’architecture “moderne et classique”. Il viendra “s’adosser” à six maisons jumelées, propriétés de la Chambre de commerce et d’industrie Caen Normandie, actuellement louées à des dockers et leurs familles. Pas de quoi officiellement donner des idées à l’institution : “La CCI Caen Normandie ne porte aucun projet immobilier sur le site de la rue de la Délivrande”, assure-t-on. Quoi qu’il en soit, le chantier voisin doit démarrer début mars, pour une livraison du chantier début 2015. Coût de l’opération : 1 507 000 €.

Dans ce périmètre géographique, aux portes de la Côte de Nacre, un autre programme immobilier prévoit, en 2015, la livraison d’une trentaine de logements neufs à l’angle de la rue Jules Verne et de l’avenue du Pr. Horatio Smith.