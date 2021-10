2,5kg de résine de cannabis retrouvés à Rouen

Le jeudi 9 janvier, la police à procédé à l'interpellation de trois individus. Cette interpellation a eu lieu grâce à des recoupements d'informations et à diverses investigations. En intervenant au domicile du premier individu, les policiers découvrent 2,5kg de résine de cannabis dans un sac de sport. Cet individu assurait le stockage tandis que les deux autres s'occupaient de la vente. Selon la police, ce trafic durait depuis plus de six mois.

Les deux autres individus ont été interpellés à la suite des déclarations du premier jeune. Ils ont tous les trois été placés en garde à vue. L'affaire a été confiée à la sûreté départementale et les trois jeunes hommes sont convoqués le 12 mai devant le tribunal correctionnel.