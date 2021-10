L'humour juif : la “politesse du désespoir” ?

on n'y trouvera pas d'histoires de fin de repas, mais de celles qui se lisent en homme d'esprit plus enclin à sourire qu'à s'esclaffer.

De même que cela n'a rien à voir avec ces histoires “sur” les Juifs, empreintes, qu'on le veuille ou non d'antisémitisme.

Quant à la première partie de l'ouvrage, elle se présente comme une étude sur les fondements, la genèse et l'essence de l'humour juif, en quoi l'auteur, récusant la formule fameuse mais trop réductrice d'Oscar Wilde, se refuse à voir la “politesse du désespoir”.

D'un très haut degré de réflexion, cette approche historique, philosophique et psychanalytique de l'humour juif se situe au niveau des écrits d'un Freud ou d'un Bergson.



Comment ça va mal ?

Auteur : Gérard Rabinovitch

Genre : humour

Edition : Bréal, 206 pages,

16 euros





