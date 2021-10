Lily Allen dévoile Air Balloon à découvrir ce mardi soir dans 100% Ouest

Quatre ans après la parution de son deuxième album "It's Not Me, It's You", Lily Allen annonce la sortie prochaine de son nouvel album début 2014. Après avoir annoncé sa retraite en 2009, la chanteuse revient sous les feux des projecteurs avec une communication béton. Avec la petite touche d'humour et d'impertinence qu'on lui a toujours connue.

La chanteuse s'est fait remarquer avec une excellente reprise du groupe Keane "Somewhere Only We Know". Pour continuer la promotion son prochain album, Lily Allen dévoile dès à présent un single inédit : Air Balloon. Single que vous découvrirez ce soir dans 100% Ouest à partir de 20h00 avec Ilias sur Tendance Ouest.