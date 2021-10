Boujou, ils font la promo de Caen à Paris

Mieux, ils cherchent à l’exporter. Titou, Margow et Julien ont lancé en juin dernier un magazine sur internet qui ne cesse de se faire une place dans le monde des blogs de la capitale. Pas moins de 30 000 vues en six mois, et un bloc solides de 400 “followers”, via Facebook notamment.

“Le but, c’est de proposer des infos pour les hommes, surtout en matière de mode”, présente Margow qui s’amuse aussi à rédiger les chroniques “Street Food”. S’y trouvent d’excellentes adresses pour manger sur le pouce dans les rues de Paris. Leur blog est également devenu une belle scène d’expositions pour les musiciens caennais en quête de succès loin de la capitale bas-normande, comme Concrete Knives ou Granville. Les trois complices devraient prochainement lancer un tee-shirt à l’effigie de leur blog.

Pratique. www.boujou-le-blog.com