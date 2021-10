L'Assemblée nationale adopte le nouveau statut du Haras National du Pin

L’Assemblée Nationale vient d'adopter en 1ère lecture l'amendement qui va à terme, permettre à la région Basse-Normandie et au département de l'Orne de gérer et redynamiser le Haras national du Pin, sous la forme d'un nouvel établissement public administratif, composé de l’État, du Conseil régional, et du conseil général de l’Orne. Il reste au Sénat à adopter le même texte...

Ensuite, les collectivités envisagent 30 à 50 millions d'euros d'investissement. Alain Lambert, président du Conseil général de l'Orne :