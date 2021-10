Depuis l’âge de cinq ans elle joue du piano et est bercée par le jazz, le gospel et le blues. Pour tenter de conquérir les coachs, la jeune talent n'a pas eu froid au yeux en reprenant le célèbre tube de Mika "Underwater". Revivez la préstation de Julie Erikssen et écoutez sa réaction.

Interview par Stéphane Larue.