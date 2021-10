50147. Municipales: Yves Lamy tête de liste à Coutances

Comme Tendance ouest vous l'avait annoncé dans les news de Campagne dans la Manche n°2, le 25 novembre dernier, le maire sortant de Coutances, sera bel et bien candidat à sa propre succession en Mars prochain.

A nos confrères de la Manche libre, il a déclaré: "En octobre, j'avais émis trois conditions pour repartir : la motivation, une équipe et un programme. Ces trois conditions sont aujourd'hui réunies"

Une dizaine de conseiller sortants seront sur la liste conduite par Yves Lamy. On y retrouvera notemment, Jean-Manuel Cousin et Jean-Dominique Bourdin, les deux autres hommes forts de la majorité municipale. "Ces deux colistiers auraient pu être candidats. Qu'en octobre, ils me désignent comme le candidat naturel m'a fait cheminer de plus en plus vers une candidature", explique d'ailleurs Yves Lamy, sur le site de l'hebdomadaire.

La liste est complète, le candidat-maire la présentera entre fin janvier et fin février quant à la toute nouvelle communauté du Bocage coutançais, il pourrait briguer la présidence pour là encore se succéder à lui-même mais il estime qu'il est prématuré de répondre à cette question. Le futur président de la CBC sera celui qui émergera de la volonté des 58 futurs élus, pas de sa propre volonté. En tout cas, si on est motivé et en forme, on peut mener les deux mandats de front, ce n'est pas incompatible".

Yves Lamy est décidément un amoureux du suspens !